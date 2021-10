DolceVita: caffè e bevande in capsula, da Villar San Costanzo a tutta Italia

Se c’è una bevanda di cui ogni italiano non può fare a meno è il caffè, compagno per eccellenza, fine pasto irrinunciabile e break rigenerante. Nel nostro Paese si consumano in media almeno due tazzine al giorno a persona e, nonostante le difficoltà della crisi sanitaria globale, il mercato del caffè non si è fermato, anzi, è evoluto. Con l’avvento del lockdown, infatti, gli imprenditori hanno investito ingenti risorse nella digitalizzazione e tra le aziende che hanno messo a punto un comparto web di tutto rispetto ce n’è una che merita la nostra attenzione: DolceVita.

L’eCommerce accoglie il settore food & beverage

Proprio nella vendita online si sono riscontrati picchi di crescita impressionanti e inattesi oltre all’ingresso di nuovi settori poco o per nulla presenti prima del lockdown. In particolare l’eCommerce ha riscontrato la crescita esponenziale del settore food e questo fenomeno è stato analizzato dall’Osservatorio B2B del Politecnico di Milano che, tra le possibili cause, ha evidenziato una maggior attenzione da parte dei consumatori verso la qualità e la sicurezza di ciò che consumano.

In questo contesto si inserisce DolceVita, produttore di cialde e capsule di caffè e bevande che ha investito risorse ed energie nella digitalizzazione dell’azienda, raggiungendo risultati importanti in brevissimo tempo. Ci riferiamo al marchio di proprietà di Italfood, realtà giovane e dinamica con sede a Villar San Costanzo che in breve tempo si è specializzata nel confezionamento di cialde e capsule di caffè ma anche in bevande solubili ed in foglia commercializzate nei più comuni formati da consumo.

Una rete di raccordo diretto tra produttore e rivenditori

L’idea alla base dell’azienda è stata, sin da subito, quella di creare una rete di raccordo diretta tra produttore e rivenditore professionista e, difatti, DolceVita opera in ambito B2B fornendo tutte le garanzie e la trasparenza delle politiche di vendita di chi desidera entrare in questo business. L’obiettivo è quello di creare canali di vendita professionali e garantiti capaci di dare rilievo a chi decide di promuovere e vendere i prodotti DolceVita.

Oltre alla filiera produttiva di alta qualità l’azienda ha deciso di mirare ad un modello di business ramificato capace di offrire a chi decide di aderire tutte le garanzie del marchio che, ad oggi, risulta essere decisamente apprezzato proprio dai consumatori finali. La qualità dei prodotti risiede in un iter produttivo interamente concentrato in azienda, scelta che consente anche di offrire prezzi d’acquisto competitivi mantenendo elevati gli standard organolettici.

Una nuova esperienza di gusto per i consumatori

I negozi specializzati che desiderano offrire ai propri clienti una nuova esperienza di gusto in ambito di caffè e bevande calde, dunque, possono far riferimento ad un prodotto non reperibile nella grande distribuzione o online. Difatti i prodotti Dolce Vita sono acquistabili in rete solamente da rivenditori e questo contribuisce a garantire prestigio al marchio che ha deciso di investire sulla qualità anziché sulla quantità.

Per questo possiamo dire che Dolce Vita sia un brand distribuito a livello nazionale capace di garantire alle attività commerciali che vi si affidano prodotti pregiati e godibili in un’ottica che rafforzi la vendita tradizionale, considerata dal marchio il cuore pulsante del Paese.

Inoltre l’azienda offre una serie di vantaggi commerciali di fidelizzazione grazie ad un interessante programma di raccolta punti, sconti progressivi e omaggi al fianco delle garanzie di tutela dei rivenditori agevolandoli e sostenendoli sin dalle prime fasi di vendita. I prossimi ambiziosi obiettivi proiettano Dolce Vita verso una produzione sostenibile, verso la sensibilizzazione dei consumatori al rispetto dell’ambiente e al perfezionamento della filiera produttiva dal punto di vista qualitativo e organolettico.