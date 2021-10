Santa Vittoria d'Alba accoglie i nuovi parroci don Francesco Mollo e don Sergio Montoya

Si prospetta un'importante affluenza di persone in arrivo da diverse zone del Roero, domenica 17 ottobre a Santa Vittoria d'Alba, per l'atteso ingresso in paese dei nuovi parroci don Francesco Mollo e don Sergio Montoya.



Con la cerimonia in programma alle ore 16 presso la chiesa di Maria Vergine Assunta i due prelati si apprestano infatti a prendersi carico delle comunità parrocchiali di Santa Vittoria d'Alba, Cinzano e Monticello d'Alba.



Il programma prevede, alle 16, il saluto dei sindaci di Santa Vittoria d’Alba e Monticello d’Alba, Giacomo Badellino e Silvio Artusio Comba, seguito dalla celebrazione dell'Eucarestia per l'inizio del ministero dei parroci alle 16.15.



Al termine della funzione celebrativa incontreranno la popolazione. Successivamente ci sarà un rinfresco in piazza Conte Marone a Santa Vittoria d’Alba, sul sagrato della chiesa.



Data la capienza della chiesa sarà possibile seguire la celebrazione in altri due punti: una sala attigua dotata di schermo e in piazza, sotto il padiglione coperto.



Per partecipare alla funzione non è richiesto il "green pass", ma utilizzo della mascherina e il rispetto delle regole sanitarie. I parcheggi saranno gestiti dal gruppo di Protezione Civile locale.