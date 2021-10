Torna a Cherasco la seconda edizione dell'unico festival dedicato alle chiocciole

Un'area di 2000 metri quadrati interamente dedicata alle "Chiocciole Metodo Cherasco" con talk, musica, food, wine, cosmesi, case history imprenditoriali sia nostrane che estere ed esperienze nel terzo settore.

Cherasco rende omaggio alla Chiocciola e la ospita nelle strade, nelle piazze e nei bellissimi palazzi medievali e barocchi che diventano il palcoscenico di HELIX 2021, l'unica manifestazione internazionale dedicata alle chiocciole, giunta alla seconda edizione.

HELIX 2021 si svolge a Cherasco sabato 16 e domenica 17 ottobre presentando una serie di inediti e novità.

Il programma ruota intorno a quattro aree tematiche: Economy - Food&Wine - Beauty&Wellness - Art&Music.



Aperto dalle 12 alle 24, un elegante padiglione coperto che si estende fino all'Arco del Belvedere ospita la grande area Food&Wine di HELIX 2021.

Coordinata da Martino Crespi, è divisa in tre sezioni: la prima in cui lo chef Gabriele Santolin delizierà i visitatori con quattro piatti della tradizione a base di “Chiocciole Metodo Cherasco”; la seconda riservata allo Street Food Stellato con 6 chef stellati da tutta Italia. Quest'ultimi si alterneranno ai fornelli preparando piatti in cui la chiocciola incontrerà le eccellenze del territorio, come il prosciutto crudo di Cuneo ed il porro di Cervere.

Secondo il programma, sabato 16 saranno presenti Davide Botta, 1 Stella Michelin Ristorante l’Artigliere, Isola della Scala (Verona) e Daniel Canzian, Ristorante DanielCanzian Milano e Marcello Trentini, 1 Stella Michelin Ristorante Magorabin, Torino. Domenica 17 sarà invece la volta di Enrico Gerli, 1 Stella Michelin Ristorante I Castagni Vigevano (Pavia), Filippo Saporito, 1 Stella Michelin Ristorante La Leggenda dei Frati (Firenze) e Luca Marchini, Ristorante l’Era del Re, Modena.

Ed infine l’ultima aerea dedicata alla ChioccioPizza - focaccia e chiocciole - di Salvatore Lo Porto, all'EscargotBurger, l'unico hamburger di carne di chiocciola sul mercato, realizzato da Lumacheria Italiana e al MakiLumaca di Wicky Priyan, un sushi speciale a base di chiocciola.

--> Prenotazioni su helixworld.tv - 0172/489382



Un momento speciale sarà rivolto, sabato 16 ottobre alle ore 15, al settore della cosmesi. La bava di lumaca, vero e proprio “nettare naturale” per il benessere e la cura di viso e corpo, è un prezioso ingrediente per la produzione cosmetica che si sta sviluppando molto velocemente.

In un talk tutto al femminile "La bava di lumaca è WOW", Chiara Lovera - Responsabile di S'Agapò Cosmetici - presenterà le straordinarie proprietà della bava di lumaca, dialogandone insieme a Beatrice Mautino - biotecnologa e divulgatrice scientifica - e Saira De Ferrari - cosmetologa specializzata in Scienza e Tecnologia Cosmetiche e in Valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici. La "quota azzurra" è affidata alla briosa conduzione di Tinto (Nicola Prudente), conduttore “Decanter” Rai Radio2 e “M.P.E.F. ” La7, che è un estimatore delle chiocciole.



Significativa la partecipazione di una delegazione proveniente dalla Georgia, guidata dal Ministro dell'Ambiente e dell'Agricoltura Levan Davitashvili e formata dall'Ambasciatore georgiano in Italia e dai Dirigenti del Governo georgiano per la comunicazione e l'internazionalizzazione - e una dal Pakistan rappresentata dal Sottosegretario e dai principali Dirigenti del Ministero del Commercio pakistano. Porteranno la loro testimonianza e l'entusiasmo con cui hanno lavorato per diffondere il "Metodo Cherasco" nell'allevamento delle chiocciole nei rispettivi paesi.

Inoltre, da molti dei paesi in cui l'Istituto è presente arriveranno ad HELIX 2021 investitori, fondazioni e rappresentanti di istituti bancari per esplorare ulteriormente le possibilità di successo imprenditoriale.