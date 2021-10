Alle ore 21 il secondo appuntamento con "TIMEOUT", il programma di approfondimento sul Campionato di pallavolo Femminile di Serie A2

Secondo appuntamento questa sera alle ore 21 con "TIMEOUT", il programma di approfondimento sul Campionato di pallavolo Femminile di Serie A2. In questo nuovo appuntamento sarà possibile vedere le interviste raccolte con Matteo "Bibo" Solforati (Lpm Bam Mondovì), Francesca Trevisan (Lpm Bam Mondovì), Giuditta Lualdi (Futura Busto Arsizio), Michele Marchiaro (Eur. Pinerolo), Alessia Midriano (Eur. Pinerolo) e Serena Bertone (Sicilia Catania). Previsto l'intervento in collegamento con il procuratore sportivo Stefano Franchini.

TIMEOUT sarà trasmessa in home page e su Facebook di Targatocn.it (per la provincia di Cuneo), PiazzaPinerolese.it (per l’area del Pinerolese) e Informazioneonline.it (per l’area di Busto Arsizio), tutti giornali del nostro gruppo editoriale. Sono in corso altre partnership per le province dove giocano le altre formazioni di A2 Femminile.