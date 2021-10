Volley serie A1 Femminile, Bosca San Bernardo Cuneo in trasferta a Trento. Coach Pistola: "Pensiamo solo al nostro gioco" (VIDEO)

Dimenticare subito la brutta battuta d'arresto di domenica scorsa e ripartire. Questa la parola d'ordine in casa Bosca San Bernardo Cuneo, che nella seconda giornata del campionato di serie A1 Femminile è chiamata alla prima trasferta stagionale. Le ragazze di Andrea Pistola andranno a far visita alle trentine della Delta Despar, in quello che sarà il posticipo serale di domenica 17 settembre (ore 20.30) con diretta TV su Sky Sport Arena.

"Quella di domenica scorsa è stata una prestazione del tutto anomala rispetto a ciò che la squadra sta facendo in palestra - dice coach Pistola analizzando a mente fredda la debacle contro Roma -. Speriamo sia stato solo un problema di approccio mentale, che già domenica a Trento saremo in grado di superare".

La settimana di lavoro è stata soddisfacente e Pistola la sintetizza così: "Il gruppo ha capito le problematiche, anche se è stato difficile tornare subito in palestra. Le ragazze sono comunque tornate ad allenarsi con volontà ed entusiasmo immutati".

Circa le avversarie, l'allenatore sintetizza: "Trento è una squadra abbastanza rinnovata, con due posti-4 nuovi, oltre ad un centrale ed alla palleggiatrice. Sicuramente il loro esordio è stato positivo con la vittoria a Bergamo, quindi vorranno cogliere l'occasione per continuare il buon momento, ma noi dobbiamo solo pensare al nostro gioco".