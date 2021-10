Bra: modifiche temporanee alla viabilità

Nell'ambito del programma di manutenzione straordinaria alle pavimentazioni stradali per l’anno 2021, sono in corso i lavori di realizzazione di un nuovo marciapiede di collegamento con il centro sportivo di Pollenzo in strada Crociera Burdina.

Contesualmente all'intervento, a partire da lunedì 18 ottobre e fino a mercoledì 20, sarà eseguita la sostituzione di tratto di tubazione all'inizio della strada di accesso al cimitero della frazione Pollenzo. In queste tre giornate il tratto di strada che porta al camposanto resterà chiusa al traffico e l'accesso al cimitero sarà esclusivamente pedonale. Sarà garantito il passaggio veicolare nel caso di cerimonie funebri.

Le modifiche saranno indicate da apposita segnaletica, installata a cura della ditta esecutrice dei lavori.