Volley, serie A2 Maschile, domenica arriva Castellana Grotte ed al palasport tornano i tifosi. Coach Serniotti: "Una grande emozione" (VIDEO)

C'è emozione, ma soprattutto tanta voglia di ritornare a giocare di fronte al proprio pubblico da parte dell'Acqua San Bernardo Cuneo. Dopo la maratona d'esordio vinta al tie break a Cantù (15-13), la squadra di coach Roberto Serniotti è attesa domenica pomeriggio alle ore 18 per l'esordio casalingo in campionato: il palasport di San Rocco Castagnaretta potrà finalmente tornare ad ospitare i tifosi con una capienza fino al 60% (obbligatorio il GreenPass od un tampone valido 48 ore ed indossare la mascherina).

Ospite la BCC Castellana Grotte, che nella partita d'esordio è riuscita nell'impresa di piegare con un 3-0 che non ammette repliche una delle grandi favorite per il salto di categoria, l'Agnelli Tipiesse Bergamo. Per questo i pugliesi arriveranno in Piemonte carichi e con tutte le intenzioni di tentare lo sgambetto anche a Cuneo. "Per noi deve essere un piacere sfidarli - commenta l'allenatore dei cuneesi - Castellana è una squadra ben costruita, con giocatori d'esperienza uniti a giovani come il centrale Truocchio, uno dei ragazzi più interessanti del panorama nazionale in quel ruolo. Dovremo dare il meglio di noi stessi per batterli".

Coach Serniotti conta sull'apporto del pubblico: "Saranno tutti curiosi di vederci all'opera, per noi il calore dei tifosi è sicuramente un grande aiuto. Li aspettiamo numerosi".