A Mondovì torna il Festival dei Giovani Musicisti Europei con la pianista Sophie Pacini

Grande e gradito ritorno a Mondovì per il Festival dei Giovani Musicisti Europei, organizzato dall'associazione Linus Cultura, presieduta da Maria Luisa Milanese con la direzione Lutz Lüdemann.

Un'edizione di ritrovata normalità, dopo il periodo pandemico, e che celebra il ritorno delle "matinées" nel sala sala del circolo sociale di lettura di Piazza.

Il Festival non si è mai fermato in realtà, riadattandosi alla situazione pandemica e portando nelle strade di Mondovì il suono del quintetto di ottoni “Canaveisan Brass”.

L’edizione 2021 si articolerà su Mondovì e Cuneo e si aprirà il 24 e il 25 ottobre, con un ritorno speciale, quello della pianista Sophie Pacini, affezionata ospite del festival, che terrà due concerti didattici, in cui interpreterà e commenterà un classico della letteratura pianistica: il “Carnaval” di Robert Schumann.

"Finalmente torniamo alla tradizionale formula del nostro festival" - ha spiegato il direttore artistico Lutz Lüdemann, ieri, venerdì 15 ottobre, in occasione della presentazione dell'edizione 2021 - "il pubblico e l’artista saranno sullo stesso piano, per condividere insieme un momento di grande bellezza, di piacere e arricchimento culturale. Siamo particolarmente felici di avere di nuovo con no Sophie Pacini, artista apprezzata a livello mondiale e grande amica del festival. Ringraziamo come sempre tutti gli enti e le persone che sostengono questa manifestazione. i Rotary di Mondovì e Cuneo, le fondazioni bancarie, la città di Mondovì e il circolo di lettura".

IL CALENDARIO

Concerti didattici Sophie Pacini

24 ottobre alle 11 Sala del Circolo di Lettura Mondovì Piazza

25 ottobre alle 17 nella Sala del Conservatorio Ghedini di Cuneo

Il festival proseguirà nelle domeniche del 7-14 e 21 novembre nella sala del Circolo di lettura di Piazza con introduzione alle 10,30 ed esibizione alle 11.

Domenica 7 novembre

Giovani Musicisti Piemontesi incontrano Beethoven

Matteo Fabi, violoncello, Umberto Ruboni, pianoforte

Beethoven Sonata per violoncello e pianoforte n.3 in la maggiore, opera 69

Marsiona Bardhi, violino, Francesca Leonardi, pianoforte

Beethoven Sonata per in Fa maggiore pianoforte e violino, opera 24, (Fruhlingssonate, sonata di primavera

Tina Vercellino, violino, Francesca Leonardi, pianoforte

Beethoven Sonata in la maggiore per pianoforte e violino opera 49 (Kreutzer)

Presenta Maurizio Davico

14 novembre

Intorno a Beethoven

Solisti dell'accademia d'arte lirica di Osimo, presentati da Vincenzo D Vivo

Zuzanna Klemanska, soprano

Nutsa Zakaidze, mezzo soprano

Matteo Torcaso, baritono

Alessandro Benigni, pianoforte

Musiche di Salieri, Beethoven, Rossini, Schubert

21 novembre

Quartetto per archi Eliot

Robert Schumann/-Benjamin Godard Kinderszenen

Hugo Wolf, serenata italiana

Beethoven Streichquartett opere 135 n. 16

Presenta Paolo Roggero

L'ingresso ai concerti è a ingresso libero. Nel rispetto delle normative vigenti sarà richiesto il green pass.