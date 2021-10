Cuneo piange Francesco Masante: è morto "Scintilla"

Si è spento questa mattina, sabato 16 ottobre, nella propria abitazione di via Carlo Emanuele a Cuneo, Francesco Masante, all'età di 67 anni: originario di Clavesana, era molto conosciuto in città con il soprannome "Scintilla", essendo stato in passato tecnico riparatore tv, antennista ed elettricista con uno studio in via Armando Diaz, nel centro storico del capoluogo.

Appassionato di rally automobilistici, che andava spesso a vedere personalmente con gli amici, si era sposato nel 1975: lascia la moglie Gemma Pessiglione, le sorelle Elena e Giannina e un figlio, Bright, adottato - già adulto - alcuni anni fa con il benestare della famiglia di origine.

"Scintilla" infatti, per la propria attività lavorativa, riceveva spesso degli stagisti a cui insegnava i rudimenti del mestiere: circa una ventina di anni fa gli si presentò un ragazzo proveniente dalla Liberia, Paese piagato da disordini politici interni, con cui strinse sin da subito un rapporto che andava ben oltre quello strettamente lavorativo. Ogni tanto, facendo ritorno a casa, avvisava la moglie di aggiungere un posto in più a tavola, per Bright: alla fine l'amicizia divenne un vero e proprio affetto e, quando Bright non riuscì più a rinnovare i documenti per restare in Italia, i coniugi Masante - che non avevano avuto figli naturali - furono concordi nell'adozione di quel ragazzo, che divenne poi a tutti gli effetti loro figlio. Bright rimase con loro pur mantenendo i contatti con la famiglia di origine: oggi ha un figlio di 6 anni che, in onore di "Scintilla", ha voluto chiamare Francesco, per tutti in famiglia "Franceschino", per differenziarlo dal nonno.