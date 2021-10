Savigliano in lutto per la morte di Piero Berardo, storico presidente dell'associazione A.S.H.A.S.

È morto nella notte Piero Berardo, da 20 anni presidente dell'A.S.H.A.S, l'associazione Solidarietà Handicappati Savigliano. Aveva 78 anni ed era malato da tempo.

Molto conosciuto e stimato in città, era un artigiano decoratore e aveva anche la passione per gli sport subacquei. Era il presidente del Circolo Sub Savigliano.

Lo ricorda Enrico Bosio, tesoriere dell'associazione: “Piero Berardo è l'A.S.H.A.S. È stato uno dei fondatori. Quarant'anni fa, quando tutto ebbe inizio, lui c'era e ha creato tutto questo insieme ai volontari e ai genitori con figli con disabilità”.

Qualche settimana fa la festa per i 40 anni dell'A.S.H.A.S. a cui era riuscito a pertecipare. “Da 20 anni Piero era presidente e quella è stata anche un po' la sua festa – continua Bosio -. Come direttivo gli abbiamo consegnato un piccolo regalo. Piero ha dato tanto a questa associazione, tutto il suo tempo libero. Aveva anche il suo bel carattere. Era testardo. Ma in fondo in ogni associazione c'è sempre un presidente che vuole fare e un tesoriere che vuole contenerlo. Come fai a criticare una persona che, nonostante non avesse figli con disabilità, da 40 era lì impegnato quotidianamente? Gli dobbiamo molto”.

Lo ricorda anche il sindaco di Savigliano Giulio Ambroggio: “L'amministrazione comunale è vicina ai parenti e agli amici di Piero Berardo, cittadino encomiabile per il suo impegno in favore dei più deboli. La sua opera e il suo ricordo resteranno per sempre in mezzo a noi che l'abbiamo conosciuto e apprezzato”.

Piero Berardo lascia le figlie Monica e Sabina e i nipoti, tutti impegnati nell'associazione. La moglie era mancata anni fa.

I funerali saranno celebrati lunedì 18 ottobre alle 14.30 nella chiesa di Sant'Andrea a Savigliano.