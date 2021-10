STAFF PROGETTI di Cuneo cambia sede e guarda al futuro

Lo studio, fondato 40 anni orsono e nato dall’unione di diversi professionisti, è rappresentato oggi dai soci Claudio Guasco, Davide Fronzé, Luca Bernardi, Maurizio Gondolo, Giuseppe Martini e Simone Guasco.

Inizialmente vocato alla sola progettazione elettrotecnica, lo studio Staff Progetti, offre oggi una consulenza tecnica a tutto tondo che si estende ai vari ambiti dell’ingegneria. Con un consolidato know-how nei settori dalla progettazione elettro-impiantistica, della prevenzione incendi, dell’acustica, sicurezza sul lavoro e sicurezza cantieri, progettazione di sistemi a fonte rinnovabile, termotecnica ed energetica, Staff Progetti punta a rispondere in maniera efficiente ed efficace alle esigenze di un’utenza che ricerca servizi sempre più specializzati.

Per questo a seguito dell’ampliamento dell’organico e dello sviluppo di nuove attività è stata evidente la necessità di trovare spazi più fruibili e funzionali rispetto alla storica sede di Corso Carlo Brunet. La scelta è quindi ricaduta nei nuovi locali di via Vecellio: una posizione strategica senza snaturare il tradizionale legame con la città e con il territorio.

La sede, attrezzata secondo la naturale vocazione e innovazione tecnologica dello studio si sviluppa su 2 livelli, con una sala corsi al piano terreno e un’area di oltre 300 mq al primo piano strutturata in zone operative e spazi per meeting e briefing così da garantire locali idonei nei quali sviluppare i progetti e nello stesso tempo accogliere la clientela.

La nuova sede è stata progettata rispettando la stessa mission dello studio fortemente orientato ai temi della sostenibilità ambientale, quindi un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica rinnovabile e le moderne tecnologie in pompa di calore che sfrutta l’impianto solare per la climatizzazione dei locali. Il tutto guidato da un sistema di gestione domotica che ottimizza l’edificio rendendolo di fatto quasi autosufficiente in termini energetici.

In questo momento di ripresa economica successiva al momento emergenziale Covid, lo studio Staff Progetti ha voluto accettare la sfida per essere pronto a rispondere alle richieste in materia di progettazione e consulenza impiantistica, sicurezza, prevenzione incendi e acustica e nello stesso tempo supportare le necessità che la committenza ha rispetto all’utilizzo degli incentivi che il mercato attualmente offre.

E’ operativo ufficialmente nella nuova sede di CUNEO, Via Tiziano Vecellio, 8. Rimangono invariati gli altri dati. Per aggiornamenti consulta il sito www.staffprogetti.it