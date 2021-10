Albaland, il più grande luna park della provincia di Cuneo, ospita i ragazzi del Centro Riabilitazione “Ferrero”

Si è concluso il primo weekend di Fiera e come ogni anno il luna park più grande della provincia di Cuneo ha ospitato i ragazzi e gli utenti del Centro Riabilitazione “Ferrero” in una giornata di festa e giochi, alla presenza del consigliere comunale delegato allo sport Daniele Sobrero che venerdì scorso ha accompagnato gli ospiti della struttura in alcune delle più di 60 attività che ogni anno riempiono e colorano piazza Medford e piazza Sarti.

Il luna park è aperto tutti i giorni fino al 7 novembre. Ogni domenica dalle 10 alle 12.30 e ogni mercoledì, pomeriggio e sera, si può approfittare della promozione che prevede il biglietto di ingresso alla singola giostra a 1€ e 2€.

Ad arricchire il programma nella cornice della 91ª edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, oltre alle promozioni già citate, ci saranno occasioni di festa a tema e nuovi divertimenti che verranno comunicati sui canali social di Albaland.