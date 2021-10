Via al secondo ciclo degli incontri di workshop formativo a supporto di amministratori, dipendenti pubblici e cittadini

Ritorna nella sua sessione autunno-invernale il Workshop formativo rivolto agli amministratori, dipendenti di enti pubblici e cittadini, organizzato della Associazioni Insieme ed AISPA. «La prima fase si era conclusa a giugno, durata quattro incontri online dove erano intervenuti formatori e professionisti che hanno affrontato i temi della comunicazione, della leader efficace, della stesura di un programma di mandato e della conciliazione dei principi di etica e legalità in una Pubblica Amministrazione» Spiega Lucio Riba, Presidente di AISPA «Questo secondo ciclo si svolgerà in presenza, salvo cambiamenti dettati dalla situazione pandemica, con illustri relatori di assoluto alto calibro e professionalità».

Si inizierà sabato mattina 6 novembre, luogo ancora da definire, con Bruno Armone Caruso, segretario del Comune di Carmagnola, e Michele Pianetta, Vice Presidente ANCI Piemonte e di Insieme, nonché Vice Sindaco di Villanova Mondovì, che tratteranno di separazione delle competenze tra politica e struttura per una gestione efficace del personale in una Pubblica Amministrazione. Sabato 13 novembre si parlerà di gestione degli appalti di forniture, servizi e lavori alla luce delle nuove linee del PNRR con l’avvocato Alessandro Sciolla e il Sindaco di Racconigi, Valerio Oderda. Proseguirà sabato 11 dicembre con Federico Borgna, Sindaco di Cuneo e Presidente della Provincia, e Roberto Daneo di We Plan per parlare delle fonti di finanziamento dei programmi pubblici e privati 2021-2027 ed aggiornamento sul PNRR; per concludere venerdì 14 gennaio, alle 18:00, con Giovanni Quaglia, Presidente CRT, e Benedetto Buscaino, già segretario della Provincia di Cuneo, sulla cooperazione tra Pubblica Amministrazione ed enti intermedi per una gestione più efficace ed efficiente della “cosa pubblica”.

«In questo secondo ciclo dei Workshop si entra nell’operatività di un ente pubblico, analizzandone la struttura e le tecniche di gestione, con collegamento diretto a quanto previsto nelle linee di indirizzo del PNRR» afferma Michele Pianetta, Vice Presidente di Insieme «Sono temi di estrema attualità che non si possono non considerare, tenuto conto del clima di ripresa che sembra si stia facendo largo in quest’ultimo periodo. Per questo auspichiamo in una partecipazione numerosa ed interessata».

Per iscriversi, occorre inviare una mail a segreteria@associazioneinsieme.info entro il 25 ottobre. La partecipazione è gratuita.