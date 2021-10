Tamponi Covid: sabato e domenica si possono fare anche negli hot spot di Savigliano e Verduno

Per supportare le farmacie e i laboratori privati che in questi giorni registrano un considerevole afflusso di prenotazioni e richieste di effettuazione di tamponi rapidi da parte dei cittadini, la Regione Piemonte ha deciso di consentire l’effettuazione dei tamponi rapidi anche negli hotspot pubblici sul territorio.

Ecco quelli che saranno disponibili oggi e domani, sabato 16 e domenica 17, in Granda.

Sono due.

L'hot spot di Savigliano in via Stevano. Gli orari: sabato dalle 10,30 alle 13,30 e domenica dalle 8,30 alle 12.

L'hot spot all'ospedale di Verduno. Gli orari: sabato e domenica dalle 8 alle 15.

L'accesso per il tampone antigenico rapido è diretto con ricevuta di pagamento spontaneo, attraverso il canale digitale PagoPa.

Il Presidente della Regione Piemonte e l’Assessore alla Sanità sottolineano che la campagna vaccinale continua a rappresentare la priorità e su questo non si indietreggia di un passo. Ma, alla luce del rischio di attese sulla richiesta di tamponi per l’entrata in vigore dell’obbligo del green pass lavorativo, sono intervenuti potenziando sia la possibilità di offerta da parte delle farmacie che attraverso gli hotspot delle Asl.

Nel pdf allegato tutti gli hot spot della Regione in cui è possibile fare il tampone in questo fine settimana