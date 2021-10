Volley A2/F: è già tempo di derby! La Lpm Bam Mondovì impegnata nel big-match contro il Pinerolo

Un derby per spiccare il volo! La Lpm Bam Mondovì e l’Eurospin Ford Sara Pinerolo domani (ore 17) si affronteranno nel big-match in programma nel girone B del Campionato di pallavolo femminile di Serie A2. Una gara che si preannuncia spettacolare e che finalmente rivedrà le gradinate del PalaManera assiepate da tanti tifosi e appassionati, per una capienza massima consentita che sarà per la prima volta del 60%.

Un buona rappresentanza di pubblico giungerà da Pinerolo, pronta a supportare la squadra di coach Michele Marchiaro. La squadra di Valentina Zago è reduce dalla netta vittoria per 3-0 ottenuta all’esordio stagionale contro la Sicilia Catania dell’ex Martina Bordignon e giungerà a Mondovì con l’obiettivo di allungare in classifica rispetto la squadra di Bibo Solforati. Di contro le Pumine, vittoriose al tie-break in casa del Montecchio, hanno tanta voglia di presentarsi ai propri tifosi con una prestazione di alto livello.

Nella formazione ospite mancherà per infortunio la forte centrale Jasmina Akrari, che dovrebbe essere sostituita da Lavinia Zamboni. Tra le file pinerolesi ci sarà anche l’ex capitano del Puma Alessia Midriano, tesserata dal club del presidente Claudio Prina appena una settimana fa. L’Eurospin Ford Sara rappresenta un primo esame per Hardeman e compagne. Direttori di gara siciliani per questo big-match di giornata, con il 1° arbitro Gianmarco Lentini di Catania e il 2° Giovanni Giorgianni di Messina.

La società ha reso noto che è ancora possibile acquistare i tagliandi per assistere all’incontro di domani attraverso il portale on-line “Liveticket”. Presso il PalaManera, prima dell’inizio della partita, sarà comunque predisposto un botteghino dove saranno messi in vendita i biglietti eventualmente rimasti invenduti. Si ricorda che per accedere al palazzetto sarà necessario esibire regolare “Green-pass” e indossare la mascherina per l’intera durata dell’incontro. La partita sarà trasmessa in diretta free sul canale “Youtube” di Volleyball World. Fischio d’inizio alle ore 17.