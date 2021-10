Volley, A1 Femminile, Cuneo va a Trento. Noemi Signorile: "Siamo un gruppo unito e lo dimostreremo"

Alla viglia della prima partita in trasferta per la Bosca San Bernardo Cuneo, Noemi Signorile, capitano della formazione allenata da Andrea Pistola, analizza la settimana di allenamenti da poco conclusa e prepara psicologicamente le compagne all'importante sfida di domani sera (ore 20.30) al PalaTrento contro la Delta Despar Trentino.

"La tensione di giocare la prima in casa sicuramente non ha aiutato, però ci siamo parlate e abbiamo detto che siamo ben diverse: u gruppo unito e lo dimostreremo. Abbiamo fatto una preparazione precampionato intensa, senza mollare su ogni pallone, quindi siam consapevoli nei nostri mezzi".

Tanta la voglia di resettare e, finalmente, (ri)partire: "Per noi il campionato deve iniziare da Trento. Scendiamo in campo con la testa libera, con la voglia di dimostrare il nostro valore e di far bene".

Sulle avversarie: "Pensiamo a noi, se giochiamo come sappiamo, unite e compatte, sappiamo esprimere un bel gioco, senza guardare alle avversarie".

Infine, un pensiero al pubblico cuneese, tornato sugli spalti del palasport: "Veramente bellissimo, una grande emozione. Rivedere finalmente i tifosi è stato emozionante",