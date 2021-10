A fuoco una palazzina a Dogliani, appartamento distrutto e 150 metri quadri di tetto incendiato

Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Dogliani. Le squadre sono attualmente ancora sul posto per un incendio a una palazzina in borgata Valdibà. L'allarme è stato lanciato intorno alle 4 del mattino di oggi, domenica 17 ottobre.

Evacuate le famiglie che abitavano all'interno. Le fiamme hanno interessato 150 metri quadri di tetto e hanno raggiunto anche un appartamento all'ultimo piano la cui cucina e soggiorno sono andati completamente distrutti.

Con diverse squadre provenienti da Mondovì, Dogliani e l'autoscala da Alba si è riuscito a circoscrivere l'incendio e a fare in modo che le fiamme non raggiungessero altri alloggi dello stabile di tre piani.