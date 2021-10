Altro intervento dei vigili del fuoco nella notte di domenica 17 ottobre. L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 4,15 per un'auto parcheggiata in via San Sebastiano a Caramagna Piemonte che, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco.

Il veicolo incendiato è stato spento prima che le fiamme interessassero altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze che sono stati prontamente spostati. Sul posto è intervenuta una squadra di Saluzzo e i volontari di Racconigi.