Cade dalla mountain bike sulla via del Sale, interviene il Soccorso Alpino con eliambulanza

Nuovo intervento del Soccorso alpino in questa domenica 17 ottobre. Questa volta l'intervento è avvenuto nel comune di Briga Alta, al confine con la Liguria.

Un uomo è caduto lungo la via del Sale mentre stava pedalando su una mountain bike. L'incidente è avvenuto nei pressi del casello per la regolamentazione dell'accesso alle automobili.

Anche in questo caso, come nell'intervento di questa mattina a Sanfront, è intervenuta l'eliambulanza che ha stabilizzato il paziente trasportato in ospedale per una sospetta frattura a una gamba.