Tre squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo per un incendio in un campo da poco trebbiato a Savigliano, lungo strada Raviagna, non lontano dal cimitero cittadino.

Non si conoscono al momento le cause dell'incendio. Sul posto sono attive le operazioni di spegnimento con le equipe di Racconigi, Savigliano e Fossano. L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 15,20 di oggi, domenica 17 ottobre.

Una cospicua coltre di fumo è visibile da chilometri di distanza.