Un 55enne di Racconigi l’ennesima vittima di incidente sulle strade della Granda

Un ennesimo incidente mortale si è verificato nella prima serata di oggi, domenica 17 ottobre, sulle strade della Granda.



A farne le spese un 55enne residente a Racconigi, Silvio Bonaudi, uscito di strada a bordo della propria vettura in via Circonvallazione a Casalgrasso, lungo la Provinciale 30, nella zona di Cascina San Pietro.



Dalle prime informazioni in nostro possesso l’incidente, verificatosi poco dopo le 19, non avrebbe coinvolto altri veicoli. Inutili, purtroppo, i soccorsi prestati all’uomo dai sanitari dell’emergenza 118, giunti sul posto insieme alle squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal Distaccamento di Saluzzo e da quello dei volontari di Racconigi.



Con questo sinistro salgono a 39 le vittime di incidente contate in questi primi dieci mesi dell’anno sulla rete stradale provinciale. In tutto il 2020, complice anche la ridotta circolazione dovuta ai lockdown, tale tragico conteggio si era fermato a un totale di 38 persone.