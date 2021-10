Entra nel vivo il progetto "Rondine" al “Vasco-Beccaria-Govone” di Mondovì

Sta entrando nel vivo il progetto "Rondine", la sperimentazione nazionale Miur, a cui il Liceo “Vasco-Beccaria-Govone” di Mondovì ha aderito con entusiasmo. Lo scorso venerdì 15 ottobre, nell'Aula Magna della Scuola di Musica annessa al Liceo – concessa grazie alla disponibilità de prof. Dino Bosco l'ospitalità! - il progetto è stato illustrato agli studenti delle classi terze dell’indirizzo Scienze Umane, dalla dottoressa Gala Ivkovic, dello Staff Rondine - Itaca, da alcuni ex-allievi di Rondine e dalla prof.ssa Monica Abbona, responsabile del progetto, coadiuvata dalla prof.ssa Sara Rossi. Era presente anche il dott. Ezio Raviola, vicepresidente della Fondazione CRC, che finanzia le borse di studio per il quarto anno di eccellenza a Rondine. Ma di cosa si tratta, nel dettaglio?

L’attività nasce e prende il nome da Rondine - Cittadella della Pace, un antico e suggestivo borgo situato nel Comune di Arezzo, e l’adesione da parte del Liceo ha un duplice scopo: consentire agli studenti che ne hanno fatto e faranno richiesta di frequentare il quarto anno di eccellenza; "traghettare", nei prossimi anni, il metodo Rondine a Mondovì. L'obiettivo specifico è formare studenti del Liceo delle Scienze Umane a diventare professionisti nella gestione positiva e creativa dei conflitti di ogni genere e natura, con competenze psicologiche, comunicative e progettuali, preziosissime sia per l'Università che per il mondo del lavoro. Anche un team di docenti del Liceo si sta formando ad hoc in vista di una sua attuazione monregalese sul lungo termine.