Montà d'Alba, causa lavori lunedì 18 ottobre chiude la strada "della Renna"

Per garantire la sicurezza del personale incaricato di eseguire i lavori stradali sulla strada "della Renna" a Montà d'Alba - che prevedono il completamento dell’ultimo intervento di consolidamento del sedime stradale con opere strutturali e l'esecuzione degli interventi di finitura e asfaltatura - il Comune chiuderà la strada a partire da lunedì 18 ottobre.

Il traffico sarà provvisoriamente deviato nei due sensi di marcia sulla provinciale 929 variante di Montà. La fermata del bus della GTT di via Cavour sarà spostata su corso De Gasperi (compreso il servizio scolastico). I mezzi agricoli potranno transitare, previa apertura e chiusura del cancello posto a monte della strada. Le biciclette potrano transitare nella vecchia strada sterrata "della Renna" oppure deviare verso il comune di Santo Stefano Roero, passando dalla frazione Madonna delle Grazie, per poi scendere in località Corso di Montà.

I lavori che verranno eseguiti sulla strada "della Renna" prevedono la realizzazione dell’ultimo intervento di consolidamento strutturale del manto stradale, mediante demolizione di quello attuale, realizzazione di palificazioni in cemento armato, struttura di collegamento in cemento armato, ricostruzione del sottofondo stradale, stesa dello strato di bitume e posa del nuovo guard-rail. Inoltre, oltre alla sistemazione del terreno di scavo e alla stesa del tappeto di usura bitumato sui tratti oggetto di intervento di consolidamento e sui tratti maggiormente deteriorati, verrà effettuata la pulizia dei fossi con il consolidamento dei tratti maggiormente erosi dall’acqua, completando il tutto con i rifacimenti di parte della segnaletica orizzontale e verticale.

Si precisa che l’apertura temporanea dal 13 settembre della strada "della Renna" si era resa necessaria per poter eseguire i lavori di manutenzione straordinaria urgenti e necessari sulla variante di Montà (SP 919). La strada comunale è rimasta aperta per il transito dei trattori nel periodo della vendemmia.