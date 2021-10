Volley A2/M: Il Vbc Synergy Mondovì sfiora il colpaccio a Lagonegro, ma alla fine cede al tie-break

Il Vbc Synergy Mondovì torna dalla trasferta in casa del Cave del Sole Lagonegro con il primo punto in campionato e con un vagone pieno di ottimismo e rammarico. Un buon risultato, ma che lascia tuttavia un pò di amaro in bocca nei Galletti, che avrebbero potuto sbancare il Palasport di Villa D'Agri. La squadra di coach Francesco Denora, infatti, dopo essere andata avanti due set a zero, ha usufruito di due match-point nel quarto set, subendo il recupero in extremis dei padroni di casa. La squadra degli ex Matteo Pistolesi e Mario Barbiero hanno sofferto l'aggressività dei monregalesi e dopo aver rischiato di capitolare già al terzo e quarto set, sono riusciti a recuperare e a chiudere il match al tie-break. Galletti brillanti ed incisivi soprattutto grazie ai colpi del "gigante" Arinze Kelvin, che ha esordito con la maglia biancoblù mettendo a segno la bellezza di 35 punti. Ottime prove anche per Stefano Catena (14) e Riccardo Mazzon (14). Dodici punti per l'ex Giuseppe Boscaini. Insomma, una sconfitta indolore e che lascia ben sperare per il futuro dei Galletti. Di seguito la cronaca del match: Coach Denora parte con Chakravorti in regia, il nigeriano Arinze opposto, capitan Boscaini e Mazzon in banda, Catena e Ceban al centro, Raffa libero, inserendo all'occorrenza Lusetti e Cianciotta. Nel primo set parte decisamente meglio Lagonegro, che si porta avanti sino sul 6-3, poi il VBC Synergy carbura e prima raggiunge la parità sul 6 pari e poi allunga prima 13-9 con un ace di Arinze. L'ace di Mazzon porta il Vbc sul 15-10. Poco dopo lo imita al servizio un ottimo Catena. A questo punto Mondovì accusa un passaggio a vuoto, che permette a Lagonegro di recuperare ed ottenere il pareggio sul 17 pari con un ace del centrale polacco Maziarz. Da qui in avanti le due compagini avanzano a braccetto sino al 26 pari, quando prima l' opposto Arinze sigla il punto del 27-26 ed infine un gran muro della coppia Arinze - Ceban firma il punto del definitivo 28-26.

Nella seconda frazione i monregalesi partono forte e si portano sull' 8-4 grazie ad un bell' attacco di Mazzon. Lagonegro si scuote e recupera lo svantaggio sino ad ottenere la parità sul 15-15, ma il VBC Synergy non si scompone e riparte subito, portandosi sul 17-15 con un ace di Arinze. Da qui in avanti i monregalesi mantengono costante il proprio vantaggio, per poi chiudere 25-22 con un gran primo tempo di Ceban.