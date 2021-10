Cortemilia, decisi i finalisti del Premio "Gigante delle Langhe"

Un grande traguardo quello raggiunto dal Premio nazionale di letteratura per ragazzi "Il gigante delle Langhe", arrivato alla 20ª edizione.

Un concorso che si è guadagnato la stima di tutte le case editrici nazionali specializzate in editoria per ragazzi, ma anche l’ammirazione di scrittori, illustratori, giovani lettori, insegnanti e scuole di tutta Italia. Venti anni in un crescendo di idee ed entusiasmo, tanto da inserire il Premio tra i dieci concorsi più importanti a livello nazionale.



Nei giorni scorsi la giuria tecnica (Andrea Franchello, Francesco Langella, Valeria Pelle, Rosella Picech e don Antonio Rizzolo) ha scelto i finalisti della sezione narrativa e il vincitore assoluto tra i libri illustrati. In totale, per questa edizione, sono arrivati a Cortemilia 167 libri.



Per la narrativa tra 8 e 10 anni vanno in finale "La casa delle meraviglie" di Anna Vivarelli (Feltrinelli kids) e "La traversata" di Francesco D’Adamo (Il Castoro), mentre per la fascia d’età tra 11 e 14 anni, "Città d’argento" di Marco Erba (Rizzoli) e "I lucci della via Lago" di Giuseppe Festa (Salani).



I libri saranno ora inviati ai gruppi di lettura di tutta Italia, a disposizione della giuria dei ragazzi sempre più entusiasta e desiderosa di leggere.



La giuria della sezione libro illustrato (Cinzia Ghigliano, Francesco Langella, Marco Martis, Donatella Murtas, Sergio Noberini e Rosella Picech) ha decretato come vincitore assoluto il libro "Tutte storie" per i disegni di Richolly Rosazza, che si affiancano ai testi di Nadia Al Omari. Il volume si aggiudica il Premio Emanuele Luzzati per l’illustrazione.



Infine, tornerà anche la sezione dedicata alle scuole del territorio dell’Alta Langa e della Langa Astigiana: gli studenti dovranno produrre lavori sul tema "Coltivare sui terrazzamenti, un orto per amico". Per questa categoria le iscrizioni dovranno pervenire entro il 31 ottobre a info@gigantedellelanghe.it.

La cerimonia di premiazione si terrà a Cortemilia nel maggio prossimo.