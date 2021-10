"Cose di questo mondo", a Mondovì laboratori in biblioteca per bambine e bambini della scuola primaria

Sabato 23 ottobre e sabato 6 novembre, presso la Biblioteca Civica, si terranno due laboratori, dedicati ai bambini della Scuola primaria, nell’ambito del progetto “Mondovì in R–accordo: insieme per”, che prevede attività di inclusione sociale rivolte a richiedenti asilo e rifugiati beneficiari del progetto "Sistema, accoglienza, integrazione" del Ministero dell'Interno, gestito dal Consorzio per i servizi socio assistenziali del Monregalese (C.S.S.M.), in collaborazione con la Cooperativa Animazione Valdocco, CIS-Proteo Società cooperativa sociale e la Cooperativa "Pietra Alta Servizi".

I laboratori daranno la possibilità ai bambini partecipanti di conoscere usi e costumi di popoli lontani, attraverso testimonianze di migranti provenienti da differenti realtà geografiche del globo, come Nigeria, Costa d’Avorio, Pakistan… Anche per i beneficiari del Progetto SAI sarà una buona occasione di confronto e scambio con il territorio dove ora vivono. Si tratta di un’opportunità per parlare del proprio Paese di origine, sia nella loro lingua madre che in italiano.

Il laboratorio del 23 ottobre sarà incentrato sugli abiti tradizionali di vari popoli e sul loro modo di vestire, mentre il laboratorio del 6 novembre verrà dedicato principalmente agli aspetti linguistici ed alle differenze della varie lingue dei beneficiari coinvolti. Al termine del pomeriggio verrà offerta una piccola merenda a tutti i partecipanti.

Per questioni organizzative è obbligatoria la prenotazione presso la Biblioteca Civica al n. tel. 0174/43003 o via e-mail a: monica.baudino@comune.mondovi.cn.it Si ricorda, inoltre, che è richiesto il Green Pass per gli adulti che accompagneranno i bambini.