Cuneo: il parco giochi in frazione Confreria sarà intitolato a Giovanna Grillo

Sabato 23 ottobre alle 16.45, il parco giochi di frazione Confreria di Cuneo sarà intitolato a Giovanna Grillo. Un momento che la frazione attende da 31 anni, dal luglio 1990 quando la bambina, che aveva 10 anni, venne investita da un’auto in via valle Maira.



Con la sua famiglia, il Comune di Cuneo, i bambini dell’Oratorio e tutte le associazioni della frazione sarà scoperta e benedetta la targa del “Parco giochi Giovanna Grillo” in via San Damiano Macra.