Due giorni di lavori all’ingresso di Roddi della tangenziale di Alba

Disagi al transito dalle ore 10 alle 19 di martedì 19 ottobre e dalle 7.30 alle 19 di mercoledì 20 ottobre fino al termine dei lavori di bitumatura sulla strada provinciale 3bis Roddi-Alba presso l’ingresso della superstrada in località Roddi.



La Provincia ha emesso un’ordinanza che prevede la chiusura totale al transito della rampa di accesso in entrata lato Gallo d’Alba e la riduzione a una carreggiata del tratto di superstrada compreso tra l’inizio della stessa e il distributore Ip nel senso di marcia da Roddi verso Alba.



Il programma dei lavori prevede il rifacimento del manto stradale, previa fresatura degli attacchi e raccordi, della strada provinciale all’inizio della “superstrada” in località Roddi che presenta una carreggiata stradale particolarmente ristretta e che non permette il passaggio dei mezzi d’opera (autocarri, fresatrice, vibrofinitrice e rullo) in presenza di traffico veicolare.



La ditta appaltatrice Edil Scavi di Cuneo e la subappaltatrice Sam di Cherasco provvederanno anche ad installare la segnaletica necessaria per la chiusura al traffico, garantendo in ogni caso il passaggio ai mezzi di soccorso e a quelli appartenenti alle forze dell’ordine.