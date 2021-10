Il CISeM fa l punto sulla cooperazione sociale a trent’anni dalla legge istitutiva

Il CISeM svolge un’ importante azione di promozione di analisi ed indagini sull’economia locale, fornisce suggerimenti e proposte agli organi di governo camerali, stimola iniziative volte a favorire l’accesso al credito da parte delle imprese sociali, analizza punti di forza e debolezza degli organismi del Terzo Settore, promuove la collaborazione in rete e per filiere tra organismi e tra imprese profit e non profit, stimola la collaborazione tra enti pubblici e privati, promuove la formazione e diffonde la cultura imprenditoriale sociale.

Il CISeM ha previsto di realizzare alcuni webinar di grande interesse che sono stati tenuti a battesimo il 14 giugno con un appuntamento dedicato alla valorizzazione dell’impresa sociale di inserimento lavorativo. Giovedì 21 ottobre, dalle 17 alle 19, si svolgerà il secondo incontro dal titolo “Facciamo il punto sulla cooperazione sociale - 1991/2021 – 30 anni dalla legge istitutiva, quali le sfide ancora aperte”. Il webinar sarà l’occasione per tracciare un bilancio sullo stato di salute della Cooperazione Sociale e sulle sue prospettive future a trent’anni dalla legge istitutiva che ha segnato la storia del terzo settore in Italia.

Aprirà i lavori il Presidente Alessandro Durando e sarà seguito dagli interventi di Felice Scalvini e Gianfranco Marocchi, giornalisti della rivista “Impresa Sociale”, che faranno un bilancio su ciò che ha rappresentato e rappresenta la Cooperazione sociale in Italia, tra elementi di successo e incompiutezza e presenteranno quelle che ritengono essere le condizioni necessarie per una sua più piena valorizzazione.

Alimenterà la discussione la presenza di personaggi di spicco nel settore della cooperazione sociale in Piemonte:

Enrico Pesce, Presidente Confcooperative Federsolidarietà Piemonte

Barbara Daniele Presidente Legacoop Sociali Piemonte

Giuseppe Danna Presidente Regionale Agci

Matteo Castella Presidente Regionale Uecoop

La partecipazione al webinar è gratuita accedendo al seguente link

https://us02web.zoom.us/j/3304938156