Chris Bangle con il Lions Club Mondovì Monregalese per un meeting su arte, design, territorio, esperienze e futuro

Bangle, negli ultimi anni, col proprio studio Chris Bangle Associates si è trasferito a Clavesana, dove opera principalmente nel campo della consulenza, del management per il design e delle strategie per prodotti e aziende.

Il Presidente Sergio Zavattero ha introdotto il relatore evidenziando: " Di Chris Bangle è nota la lunga esperienza in progettazione di automobili (1981-2009), in cui ha realizzato molti modelli per Opel, Fiat e BMW, caratterizzati da innovazione e un costante processo di rivisitazione del linguaggio del design automobilistico moderno. Negli ultimi anni col proprio studio si è trasferito a Clavesana, dove ha costruito la prima "big bench" (panchina gigante) italiana, di colore rosso, alta due metri e larga quattro."

Oggi sono 180 le Big benches costruite in tutto il mondo, ma il tema del meeting è stato molto più ampio: arte, design, territorio: esperienze e futuro. Bangle ha evidenziato una dichiarazione che esprime perfettamente i suoi obiettivi e il suo metodo di lavoro: "L'occhio non può vedere ciò che la mente non sa afferrare (Lawrence)." Ha inoltre evidenziato che "se vuoi essere giovane devi circondarti di giovani, perché sono loro che ti danno energie" e che "le idee, anche quelle semplici delle nostre zone in aperta campagna, puoi far sì che diventino possibili e farle mettere in atto."