Obbligo di Green Pass nei posti di lavoro: in Piemonte tamponi raddoppiati

Anche in Piemonte è record di tamponi con l’entrata in vigore, lo scorso venerdì 15 ottobre, dell’obbligo di Green Pass per i posti di lavoro pubblici e privati. Dall’11 al 17 settembre, secondo i dati forniti da Federfarma regionale, sono stati effettuati circa 200 mila tamponi.

Il doppio rispetto alla settimana precedente (4-10 ottobre), quando erano stati circa 100mila. Ieri nel capoluogo regionale, così come nel resto d’Italia, si sono registrate code davanti alle farmacie: tutto nella norme, eccetto a San Salvario dove è dovuta intervenire la Polizia. Come dato di paragone, la media settimanale dei tamponi a settembre era 60 mila, mentre di soli 20 mila a giugno. Secondo Federfarma il “sistema sta reagendo più che bene all’inevitabile impennata delle richieste”.

Il dipendente o autonomo non vaccinato può ottenere l’accesso al posto di lavoro attraverso il tampone. Con il test antigenico rapido la certificazione verde è valida 48 ore, che aumentano a 72 ore con il test molecolare.