Quasi 19mila vaccini anche oggi in Piemonte: quasi 4mila sono prime dosi

Sono 18.991 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 7.331 è stata somministrata la seconda dose, a 7.701 la terza dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 674 i 12-15enni, 2.685 i 16-29enni, 2.344 i trentenni, 2.218 i quarantenni, 1.731 i cinquantenni, 582 i sessantenni, 213 i settantenni, 410 gli estremamente vulnerabili e 5.555 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.303.339 dosi, di cui 2.880.234 come seconde e 122.278 come terze, corrispondenti all’87,9% di 7.172.750 finora disponibili in Piemonte.

IN PIEMONTE DAL 23 OTTOBRE TAMPONI GRATUITI PER I LAVORATORI CHE SI VACCINANO IN ATTESA DEL GREEN PASS

Dal momento che per disposizione ministeriale il Green pass viene validato solo dopo 15 giorni dalla prima dose di vaccino, la Regione Piemonte ha deciso di mettere a disposizione, a partire da sabato 23 ottobre, i tamponi gratuiti per tutti i lavoratori che hanno già aderito o aderiranno alla campagna vaccinale e sono in attesa della validazione del Green pass.

Sarà possibile accedere direttamente agli hot spot pubblici delle Asl esibendo il certificato vaccinale (è necessario aver già ricevuto la prima dose) e autocertificando di essere un lavoratore.

L’elenco degli hot spot sarà pubblicato sul sito della Regione da venerdì prossimo.

Il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi spiegano che “in Piemonte ci sono 300 mila persone in età lavorativa che non hanno ancora aderito alla vaccinazione. Per questo metteremo a disposizione come incentivo la possibilità di sottoporsi gratuitamente al tampone in attesa che trascorrano i 15 giorni per la validazione del Green pass”.

TAMPONI RAPIDI A PAGAMENTO NEGLI HOT SPOT PUBBLICI ANCHE SABATO 23 E DOMENICA 24 OTTOBRE

Anche sabato 23 e domenica 24 ottobre sarà possibile fare a pagamento un tampone rapido valido per il Green pass negli hot spot pubblici del Piemonte.

L’elenco, con i relativi orari di accesso, sarà pubblicato entro la giornata di venerdì sul sito della Regione.