Racconigi dice addio al dottor Giuseppe Gazzera: fu per anni Primario di psichiatria a Savigliano

Sono giornate di lutto per la comunità di Racconigi.

Ieri la notizia della tragica morte dell'imprenditore Silvio Bonaudi, deceduto in un incidente stradale nella zona di Casalgrasso. Ancora non è nota la data del funerale.

Oggi l'ultimo saluto a Luciana, colonna del volontariato e della solidarietà, storica segretaria del comitato locale della Croce Rossa

Domani, invece, Racconigi si raccoglierà per dire addio ad un cittadino illustre e stimatissimo, il medico psichiatra Giuseppe Gazzera.

Gazzera è mancato ieri, all'età di 73 anni. Era malato da tempo.

Professionista di fama, iniziò la sua carriera come assistente medico presso l’ex ospedale psichiatrico di Racconigi nel 1974, diventando aiuto nel 1986. Nel 1998 venne nominato primario della Psichiatria del “Santissima Annunziata” di Savigliano e contemporaneamente del dipartimento di Salute Mentale dell’Asl 17, fino a dirigere, dal 1 gennaio 2009, il nuovo dipartimento interaziendale dell’Asl CN1 e S. Croce e Carle.

In pensione dal 2010, nel 2011 venne insignito del titolo di Primario emerito con la consegna di una pergamena da parte dell'allora direttore generale dell’Asl CN1 Corrado Bedogni.

Il sindaco Valerio Oderda lo ricorda come persona sempre impegnata e attiva per il bene del paese e della comunità. "Fu anche consigliere comunale, era una persona sempre disponibile a fare qualcosa per Racconigi. Abbiamo perso una persona che ha dato lustro e ha fatto del bene per il paese".

Le esequie, domani 19 ottobre alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista.