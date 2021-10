Prefabbricati Guerrini: Un Partner affidabile e di grande qualità per le strutture commerciali

Negli ultimi anni, sempre maggiori sono diventate le necessità per la realizzazione di “Strutture Commerciali” di piccola, media, grande e grandissima superficie. Molti sono gli operatori delle catene FOOD e NO-FOOD che, direttamente o indirettamente, si sono affidati all’esperienza e alla professionalità di Prefabbricati Guerrini.



Nell’ultimo quinquennio, l’azienda ha realizzato nel Nord-Ovest oltre 70 strutture commerciali, a testimonianza della grande competenza progettuale, esecutiva e di montaggio maturata in questo preciso settore. La superficie degli interventi realizzati è stata la più ampia: si va dai 700 mq per le piccole strutture ai 70.000 mq per due dei più grandi interventi mai realizzati in Italia nell’ambito commerciale e della grande distribuzione.

I reparti Tecnico, Produttivo e di Cantiere dell’azienda hanno sviluppato, negli anni, soluzioni sempre più performanti sul piano statico e strutturale, mirate a fronteggiare le esigenze del settore, tra cui si rilevano principalmente:



1- Flessibilità progettuale: le necessità della Piccola, Media e Grande distribuzione sono quelle di avere delle maglie strutturali sempre più flessibili per adattarsi alle esigenze delle strutture commerciali.



2- Ampie maglie strutturali: uno dei fattori determinanti dal punto di vista distributivo è la possibilità di raggiungere ampie maglie strutturali e, la Prefabbricati Guerrini, grazie agli impianti di ultima generazione presenti nel modernissimo stabilimento di Bianzè, ha la possibilità trovare soluzioni a qualsiasi esigenza da parte della committenza generale.

3- Contenimento e rispetto delle tempistiche realizzative: l’ambito commerciale è da sempre attento alla razionalizzazione dei tempi esecutivi; l’azienda, infatti, è in grado di garantire tempi certi e, soprattutto, molto ridotti nelle varie fasi (progettazione, produzione, esecuzione e montaggio), garantendo così alla Committenza il massimo rispetto dei tempi sia in via diretta che indiretta.



4- Minimizzazione dei costi: la scelta progettuale armonica delle tre voci precedenti porta a un’attenta razionalizzazione dei costi a mq dell’intera opera, confermando uno standard realizzativo di alta qualità sia nel caso di appalto diretto con le grandi catene Commerciali sia in sub-appalto con un General Contractor (Imprese e/o Investitori immobiliari).

Nella sua continua evoluzione tecnico-progettuale, la Prefabbricati Guerrini ha introdotto la produzione di finiture particolari nelle “pelli” dei tamponamenti esterni, studi innovativi per la coibentazione e l’efficienza energetica dei tamponamenti prefabbricati e ricerche nelle strutture e nei solai, appositamente studiate per trovare le migliori soluzioni alle più impegnative necessità in campo statico-strutturale e nella resistenza al fuoco degli elementi.