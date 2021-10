Superbonus 110%, le novità introdotte dalla legge di bilancio 2021

Il superbonus 110% è un’agevolazione fiscale approvata dal Consiglio dei Ministri con il Decreto Rilancio, nell’ambito delle misure ideate in connessione all'emergenza Covid-19. Tale decreto è stato poi prorogato prima fino al 2022 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020) e poi fino al 2023 (con la Legge di Bilancio 2021).

Si compone di due parti differenti: una riferita all’aspetto di efficientamento energetico ed una dedicata all’adeguamento sismico, rispettivamente ecobonus e sismabonus.

Il superbonus 110 è un aiuto dal punto di vista economico; concretamente si tratta di una detrazione fiscale elevata al 110% che si applica alle spese che vengono sostenute per il miglioramento sismico fino al termine del 2023.

Quali interventi sono ammessi?

La detrazione al 110% spetta a chi sostiene interventi di messa in sicurezza sismica su edifici in zona 1, 2 e 3 (viene espressamente esclusa la sola zona 4). La mappa a cui fare riferimento per determinare i comuni che rientrano nella detrazione è quella aggiornata ad aprile 2021 ed è reperibile sul sito della Protezione Civile.

Nello specifico si parla di:

● Interventi antisismici generici

● Interventi con riduzione di una o due classi di rischio sismico

● Fabbricati demoliti e ricostruiti da imprese costruttrici e venduti entro 18 mesi

Come si ottiene il bonus?

Esistono tre modalità con cui il committente può richiedere il Sismabonus.

Il beneficiario può pagare direttamente il fornitore e conservare la detrazione fiscale del 110% delle spese sostenute, per i successivi 5 anni.

Il beneficiario paga direttamente il fornitore ma, in questo caso, la detrazione viene trasformata in credito d’imposta da cedere a terzi (come banche e intermediari finanziari).

Il beneficiario riceve dal fornitore uno sconto in fattura. In questo caso rinuncia ad usufruire direttamente della detrazione e il fornitore riceverà un compenso sotto forma di credito d’imposta pari al 110% del valore della fattura.

Alternative alla detrazione del 110%

Come detto, chi sostiene spese per il miglioramento energetico e sismico, può scegliere, invece di usufruire della detrazione del 110 di un contributo, elargito sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. Tale sconto non potrà essere superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore a cui ci si è affidati per gli interventi in oggetto. Quest’ultimo potrà recuperare il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta, avendo sempre la facoltà di effettuare future cessioni dello stesso credito ad altri soggetti (come gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari).

La detrazione diretta e lo sconto non sono però gli unici metodi previsti per godere dell’agevolazione. E’ possibile, infatti, optare per la cessione di un credito d'imposta ad altri soggetti come banche o intermediari finanziari.



Documentazione necessaria

Se si decide di optare per la cessione o lo sconto è necessario che venga richiesto il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che certifichi il diritto di godere della detrazione d'imposta.

Il visto viene rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni o dai CAF dopo aver verificato tutti i documenti rilasciati dai professionisti incaricati.

Al fine dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus e della cessione o dello sconto è necessario richiedere:

● per gli interventi di efficientamento energetico, la certificazione che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e le spese sostenute,

● per gli interventi antisismici, la verifica e la successiva certificazione da parte di tecnici professionisti circa la qualità della progettazione, dello svolgimento dei lavori e del collaudo statico, oltre che della congruità delle spese sostenute.