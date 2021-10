Cuneo saluta l'edizione 22 della Fiera del Marrone: si smontano gli stand di piazza Galimberti

Sono iniziate questa mattina le operazioni di smontaggio degli stand che da venerdì 15 ottobre sino a ieri (domenica 17 ottobre) hanno caratterizzato l'area di piazza Galimberti a Cuneo in occasione della Fiera Nazionale del Marrone.

L'edizione numero 22 dell'evento - tanto atteso da pubblico e addetti ai lavori dopo lo stop dell'anno precedente - ha riunito nel "salotto di Cuneo" 118 stand e organizzato in piazza Virginio diversi spettacoli.

Al centro dell'evento, oltre alle castagne in ogni propria forma, ci sono state - inevitabilmente - le restrizioni anti-Covid; per i visitatori e gli standista è stato necessario esibire mascherina e green pass e, per i primi, seguire il percorso impostato dall'accesso di via Roma a quello di corso Nizza. La capienza massima sul sagrato della piazza è stata fissata a 2.000 persone, mentre all'hub vaccinale del Movicentro è stato ospitato un camper della Regione per i tamponi gratuiti.

Un'edizione dal sapore di normalità, quindi. Che quando gli stand avranno ormai abbandonato del tutto la piazza non scomparirà: anche solo vedere le operazioni di rimozione è un sollievo per molti.