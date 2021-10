Motocross - Roberto Osenda campione Regionale 2021 FMI

Domenica 17 ottobre si è svolta, sul crossodromo di Vercelli, l’ultima prova del campionato Regionale FMI. Molte le manche in programma, che comprendevano le categorie minicross 65 ed 85 cc. e le moto d’epoca, con infine le manche delle categorie regine del campionato, quelle riservate alle moto di 250 e 450 cc. in cui erano impegnati Veteran/Superveteran e Master, che hanno corso tutti insieme.

Nelle qualifiche mattutine, Il pilota buschese Roberto Osenda ottiene il sesto tempo assoluto, e parte bene, in quinta posizione in gara uno, mantenendola per quasi tutta la manche, riuscendo quasi a raggiungere la testa della gara, guidata dai piloti della classe MX1 Arimatea e Marra. Sotto la bandiera a scacchi termina però solo in sesta posizione assoluta, ma secondo della classe MX2.

Nella seconda manche la partenza è ancora buona, così mantiene la sesta posizione assoluta, combattendo tutta la manche con Pietro Pollara, che avrà la meglio al traguardo per pochi centesimi.

La gara termina comunque con la conquista del primo gradino del podio della categoria Master e, di conseguenza, con il titolo di campione regionale FMI 2021!

Da notare anche l’ottima prova fornita dal pilota genolese Marra Luca, che termina la sua giornata sul secondo gradino del podio nella categoria Veteran MX1, che gli permette di conquistare la seconda piazza nel campionato Regionale FMI di categoria!!!

I due piloti , rispettivamente zio e nipote, lasciano ancora il segno!!!!