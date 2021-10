Cessa l'attività Valter Marenda, medico di Medicina generale di Manta e Verzuolo

ll 15 ottobre 2021 ha cessato anticipatamente la propria attività il Dott. Valter Marenda medico di medicina generale che ha svolto la propria attività nell’ambito dei Comuni di Verzuolo e Manta.

Per poter usufruire dell’assistenza di un Medico di Medicina Generale, gli assistiti già in carico al Dott. Marenda sono invitati ad effettuare la scelta nei confronti di un medico disponibile tra quelli operanti nell’ambito territoriale di riferimento presentandosi presso lo sportello multifunzionale di Saluzzo dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle ore 8 alle ore 17, muniti di muniti di codice fiscale/tessera sanitaria nel caso di interessato, nonché di apposita delega e carta di identità del delegante in caso di scelta delegata.

La scelta del Medico di Medicina Generale può essere effettuata anche on line attraverso il fascicolo Sanitario Elettronico e con l’applicazione “Il mio medico”, presente sul portale “Salute Piemonte” accessibile con SPID, CIE o TS-CNS.

Per garantire temporaneamente la continuità assistenziale nei giorni 18, 19 e 20 ottobre ha dato la propria disponibilità a farsi carico degli assistiti già seguiti dal Dott. Marenda il Dott. Matteo Dematteis (335/385323) che riceverà a Verzuolo il lunedì 10,30-12; martedì 9-10 e mercoledì 9-10 e a Manta (p.zza Damiano 1) il lunedì 17-19,30 martedì 10,30-12 e mercoledì 10,30-12.

L’elenco dei medici di medicina generale presenti nell’ambito distrettuale, con particolare riguardo per quelli operanti nei Comuni di Verzuolo, Manta e limitrofi, con relativa sede ed orario di ambulatorio, sono consultabili presso lo sportello multifunzionale e sul sito ASL CN1 alla voce “L’ASL per i Cittadini – Medici di Famiglia e Pediatri”