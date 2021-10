Al "Vallauri" di Fossano si fa formazione sull’efficienza energetica

Dall’11 al 15 ottobre scorsi la Schneider Electric, multinazionale specializzata nella gestione dell’energia e automazione, ha organizzato un interessante attività di formazione sull’efficienza energetica indirizzata agli istituti tecnici superiori di eccellenza di tutta Italia.



L’istituto “G. Vallauri” di Fossano è stato individuato quale eccellenza, invitato e coinvolto con le classi quinte del settore “Elettrotecnica”.



Durante questo intenso momento di formazione (anche se ancora a distanza) i formatori hanno più volte affermato e dimostrato quanto il ruolo del tecnico specializzato nel settore elettrico sia oggi più che mai indispensabile nel processo di "rivoluzione energetica" e di "transizione ecologica” in atto.



Alla base di queste due realtà sempre più presenti nella vita di tutti i giorni ci sono la riduzione dei consumi, la riduzione dell'impatto ambientale delle attività umane civili industriali e la crescita delle fonti rinnovabili.



Va ricordato che in questo momento la richiesta di tecnici esperti del settore elettrico supera di gran lunga la disponibilità presente sul mercato del lavoro, soprattutto per quanto riguarda i giovani che con maggior dimestichezza affrontano le parallele problematiche della digitalizzazione e della connessione da remoto dei processi.



Gli alunni delle due classi quinte, guidati con entusiasmo e professionalità dai docenti del settore, si son dimostrati interessati e partecipi risultando tra i migliori in alcuni test proposti dagli organizzatori svolti per sondare le competenze acquisite.