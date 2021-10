Murazzano, bambini a scuola di primo soccorso coi volontari di Clavesana e Dogliani [FOTO]

Sabato 16 ottobre, in piazza Dadone a Murazzano, i giovani soccorritori Anpas del Gruppo Volontari del Soccorso di Clavesana e dell’Associazione Volontari del Soccorso di Dogliani hanno organizzato per i bambini del paese un pomeriggio all’insegna del divertimento con giochi a tema sul primo soccorso.



Durante la giornata sono stati coinvolti anche gli adulti in un’iniziativa volta a promuovere il mondo del volontariato e la cultura del primo soccorso. Le attività sono iniziate con un momento di lezione frontale per poi continuare con sfide e giochi divertenti e dinamici.



Il Gruppo Volontari del Soccorso di Clavesana e i Volontari del Soccorso di Dogliani sono associazioni di volontariato aderenti ad Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) e svolgono servizi di emergenza 118, trasporti ordinari a mezzo ambulanza come dialisi e terapie, trasporti interospedalieri, servizi di accompagnamento per visite anche con mezzi attrezzati al trasporto disabili, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni e interventi di protezione civile.



L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 82 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 10.301 (di cui 3.986 donne), 5.509 soci, 595 dipendenti, di cui 64 amministrativi che, con 433 autoambulanze, 220 automezzi per il trasporto disabili, 260 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 4 imbarcazioni, svolgono annualmente 493.795 servizi con una percorrenza complessiva di 16.035.424 chilometri.