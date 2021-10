"Solidarietà nella solidarietà": a Dronero i volontari del GOS in aiuto ai volontari Geppetti

"Sembra scontato e queste cose non fanno notizia generalmente. Invece non sono affatto scontate e sono cose davvero molto belle. Solidarietà nella solidarietà, volontari che aiutano altri volontari. Ci teniamo davvero tanto a ringraziare i membri del GOS".

L'associazione dronerese Mastro Geppetto, tra le numerose attività che svolge si occupa anche della cura degli orti didattici nei pressi del Mulino della Riviera.

Un nido di calabroni scoperto per caso da un Geppetto (così si chiamano i volontari) ha attivato una richiesta d'aiuto, prontamente accolta dal GOS (Gruppo Operativo di Soccorso).

Aiutare i cittadini in tutte quelle situazioni in cui i Vigili del Fuoco purtroppo non possono intervenire. Nato un anno famosa, il GOS è un team di volontari uniti e motivati nell’aiuto al prossimo, che offrono sostegno agli operatori altamente formati.

Di stampo pompieristico, ma non urgente e di emergenza, l'intervento grazie a questi volontari è stato così possibile nell'immediato.