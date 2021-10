Volley, serie A2 Maschile, Cuneo sconfitta 3-0 da Castellana Grotte. L'analisi di coach Serniotti: "Qualche ingenuità di troppo" (VIDEO)

È un Roberto Serniotti dal volto buio quello che risponde alle domande dei giornalisti alla fine del primo match casalingo della BAM Acqua San Bernardo Cuneo, perso per 3-0 contro la BCC Castellana Grotte. "Una gara iniziata male, durante la quale non siamo stati lucidi nel mettere in pratica quanto preparato - commenta l'allenatore -. Aggiungiamo la loro battuta efficace ed un paio di errori di troppo da parte nostra sul finire del terzo set ed ecco spiegato il risultato".

Assente il capitano Jacopo Botto, per infortunio: "Una leggera distorsione lo ha costretto a saltare la partita. Mi è mancato un cambio importante, anche se chi l'ha sostituito ha fatto una buona partita".

Sulla serata storta del palleggiatore Pedron: "Un tantino teso rispetto agli allenamenti. Ho buttato dentro Filippi che si è destreggiato bene, a dimostrazione che ci potrà essere utile durante la stagione".