Una betulla per ricordare i volontari AVO: sarà piantata davanti al Santa Croce di Cuneo

Sabato 23 ottobre alle 15 l'AVO (Associazione Volontari Ospedalieri onlus) pianterà una betulla pendula nell'aiuola prospicente l'ingresso principale dell'Ospedale Santa Croce di Cuneo, in via Coppino

L'albero rappresenta i volontari AVO, che in questi 40 anni, hanno portato presenza, conforto, aiuto, affetto, ascolto e servizio ai sofferenti soli in ospedale. La piantumazione ha avuto il benestare della nuova direttrice generale Elide Azzan.

La scelta della betulla pendula non è casuale. Lo spiega Daniela Cussino, presidente Avo Cuneo: “Rimarrà bassa e piccola. Infatti nell'aiuola c'è già un albero ad alto fusto, la cinquantenaria magnolia. La betulla è una pianta poco banale e significativa.Nordica e forte, viene utilizzata per il benessere delle persone. Le foglie, i rami, la corteccia esterna e quella interna, tutto della betulla può essere utile per olii, essenze, elisir, infusi ecc... E questo mi ha fatto pensare davvero ai volontari Avo, che tutto dedicano al benessere delle persone”.

Il piccolo ma significativo evento cade nei 40 anni dell'associazione: “40 anni dedicati al servizio dei sofferenti della nostra società”, conclude la presidente Cussino.