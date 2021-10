Skiroll: Emanuele Becchis campione italiano sprint per la settima volta consecutiva!

Il tre volte campione mondiale Emanuele Becchis (Sc Alpi Marittime) scrive per la settima volta consecutiva il suo nome nell'albo d'oro della sprint. Infatti è dal 2013 che vince ininterrottamente le sprint dei Campionati italiani (non sono stati disputati gli italiani sprint nel 2017 e nel 2020) e la città di Trento gli porta bene: ha sempre vinto in via Santa Croce, sia nelle prove di Coppa del Mondo che di Coppa Italia e Campionati italiani.

Ennesima finale con l'amico rivale, Alessio Berlanda (Team Futura), al terzo posto Michele Valerio (Us Carisolo) ha avuto la meglio su Riccardo Munari (Ski College Veneto Falcade).

In qualifica Emanuele Becchis ha realizzato il miglior tempo precedendo Alessio Berlanda e Michele Valerio.

Al femminile primo titolo italiano assoluto per Sabrina Borettaz (Sc Amis de Verrayes) che corona una stagione che l'ha vista vincere il titolo Mondiale a Ziano di Fiemme e la prova di Coppa del Mondo in Slovacchia. Al secondo posto una sorprendente Chiara Becchis (Sc Alpi Marittime) tornate alle gare dopo una pausa di due anni, medaglia di bronzo per Sara Tenze (Sc Orsago) che Anna Maria Ghiddi (Sci Fondo Pavullo).

La categoria Children maschile è stata vinta da Edoardo Trombetta (sc Subiaco), mentre al femminile ennesimo successo per Maria Invernizzi (Nordik Ski).