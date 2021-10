Il commosso saluto di Ceva a Riccardo Luciano, "Dado", insegnante e sostenitore del restauro del Teatro Marenco

Questa sera, martedì 19 ottobre, con una S. Messa in Duomo, Ceva darà l'addio a Riccardo Luciano, "Dado", insegnante in pensione ed ex assessore comunale, che si è spento sabato 16 ottobre, all'età di 89 anni, nella casa di riposo di Parolo.

Un nome, il suo, che si lega indissolubilmente alla storia cittadina. Impegnato nella battaglia per il restauro del Teatro Marenco che, proprio quest'anno ha festeggiato 160 anni (fu inaugurato a settembre 1861, ndr), fu sempre in prima linea nel sociale e per il territorio, tra le numerose attività fu anche socio del Gruppo Micologico Cebano "Rebaudengo-Peyronel".

A ricordarlo in questi giorni sono in molti, sulla pagina della Compagna Teatro Marenco scrivono: "Partecipiamo con commozione alla perdita di Dado. Il Teatro Marenco vive grazie a lui, un grande uomo. Ci ha lasciato un regalo immenso. Lui è stato “l’artigiano che nella sua bottega ha acceso la lanterna.”

Per la casa editrice Araba Fenice aveva realizzato diverse pubblicazioni, tra cui "Api e fiori", "Erbe spontanee commestibili" e "Ombrellifere della provincia di Cuneo”.