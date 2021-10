Mondovì, la Lega interviene sui giardinetti della stazione: "Aree gioco inclusive, ma ad esclusione dei bambini"

"Dopo diverse segnalazioni ed immagini, desideriamo far presente un problema che si ripropone ogni giorno nelle aree gioco bimbi (ma non solo) di Mondovì; in questo caso le immagini sono relative ai giardini nei pressi della stazione ferroviaria. Purtroppo di bimbi in queste aree se ne vedono pochi, piuttosto si vedono sempre molti ragazzoni non sempre monregalesi, che bivaccano sui tavolini. Capiamo le molte mamme che non sono cosi felici di portare i propri figli in questi luoghi, visto l'utilizzo dell'area picnic per bere alcolici (e le foto allegate non mentono). L'Assessore Chiecchio aveva parlato di giardini inclusivi, ma non pensiamo fosse riferito all'inclusione di queste persone (ed all'esclusione dei bambini a cui erano dedicati), a cui bisognerebbe anche insegnare come si utilizzano i tavolini dalle nostre parti (sulla panchina non bisogna mettere i piedi, e sul tavolo non ci si siede).