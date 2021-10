"Quarta parete": stasera si parla di autotrasporto, tra green pass e infrastrutture della Granda

Torna stasera alle 21, su Targatocn e LavocediAlba, l'appuntamento del martedì con la trasmissione "Quarta parete".

La terza puntata del format condotto da Barbara Simonelli sarà dedicata al mondo dell'autotrasporto, con le problematiche legate al green pass, più contingenti, e quelle annose delle infrastrutture.

Dall'Asti-Cuneo al Maddalena, dal Tenda alla Torino-Savona, ascolteremo la voce dei rappresentanti della categoria dell'autotrasporto.

Saranno presenti in studio Vanessa Carriero, responsabile servizio infrastrutture, trasporti e logistica Confindustria; Diego Pasero, presidente di Astra Cuneo, Aldo Caranta, vice presidente nazionale di Confartigianato Trasporti e Mario Mairone, presidente provinciale FAI (Federazione italiana autotrasporti).

Quarta parete sarà trasmessa dagli spazi di Isiline, provider per la fibra ottica e la connessione veloce ormai di riferimento per privati e aziende in tutto il Piemonte.

Appuntamento a questa sera, alle 21. Per ritrovarci ogni martedì con "Quarta parete".