5 Motivi per fare l’assicurazione auto online

L’assicurazione auto è una delle spese più importanti tra quelle che le famiglie italiane si trovano a sostenere ogni anno. Se una volta era indispensabile recarsi in filiale, informarsi presso famiglie e amici per trovare un assicuratore di fiducia e, quindi, il preventivo migliore, ora non è più così. Il mondo digitale ha permesso lo sviluppo di nuove tipologie di prodotti e quelli assicurativi non fanno eccezione. In questo articolo vi illustreremo 5 motivi per cui vale davvero la pena sottoscrivere la Rc auto online.

1) Tanti preventivi, un solo clic

Uno dei vantaggi dell’online è quello che si può avere, ad esempio, con il preventivo assicurazione auto online su Facile.it, che permette di ottenere più risultati in pochi clic. Un sistema che consente di risparmiare tempo, prezioso quanto il denaro come dice un noto proverbio, e trovare, allo stesso tempo, la polizza più adatta alle proprie esigenze. Il tutto comodamente da casa o da qualsiasi altro luogo dal momento che per avere le informazioni basta avere una connessione a internet, sia da cellulare sia da computer.

2) Occhio al prezzo!

I prezzi delle assicurazioni online sono più bassi di quelli che si possono trovare in filiale, con percentuali che presentano un risparmio anche del 70%. Come mai? Semplice, perché le compagnie presentano costi di gestione decisamente inferiori e questo porta a un ribasso non indifferente.

I preventivi, comunque, sono legati anche al territorio, ovvero fatti in base al luogo in cui vive la persona e variano a seconda della Regione di appartenenza e talvolta persino dal comune dove si risiede. Un motivo in più, laddove questo fattore incidesse non poco, per approfittare dei vantaggi dell’online.

3) Una sicurezza a 360°

Se una volta si aveva timore di fare acquisti online perché non ci si sentiva sicuri oggi non è più così, dal momento che i sistemi digitali di pagamento sono quanto mai affidabili ed efficienti. Se si decide di sottoscrivere un’assicurazione auto online sono diversi i metodi di pagamento disponibili. Uno di questi è quello tramite bonifico, una soluzione classica che non presenta alcuna controindicazione ma, al contrario, risulta efficiente grazie a una tracciabilità concreta. Stessa cosa vale per carte di credito e PayPal.

Uno degli elementi che lascia perplessi, quando si tratta di accedere a un servizio attraverso una procedura telematica è la mancanza di contatto umano e relazionale. Anche su questo i passi che si sono fatti sono davvero da gigante. In che modo? Attraverso l’assistenza telematica e/o telefonica (la maggior parte delle compagnie le ha a disposizione entrambe). A questo bisogna aggiungere che se prima l’utilizzo di computer e cellulari rappresentava una novità, oggi, con il cambiamento di abitudini e il maggiore uso dei social network, possiamo affermare l’esatto contrario. Un vantaggio? Certamente, perché offre l’opportunità ancora una volta quello di risparmiare tempo.

5) Più tempo per sé

Abbiamo già accennato quanto il risparmio di tempo, oltre che di denaro, sia uno degli elementi per cui un’assicurazione online risulta particolarmente conveniente. Impiegare meno minuti per effettuare pratiche di routine significa averne di più per sé, da dedicare ai propri cari, oppure a quelle attività che non sempre si riescono a fare e persino al proprio lavoro. Un qualcosa che non ha prezzo e che l’assicurazione online permette di ottenere. In totale comodità.