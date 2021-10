A Perlo tra le foglie d’autunno: sulla via dei sentieri e antiche cappelle

Tra le foglie d’autunno, una bella camminata sulla via dei sentieri e antiche cappelle, alla scoperta di angoli storici e pittoreschi, ma spesso “invisibili” di Perlo. Sabato 23 ottobre 2021 la partenza è prevista alle ore 14,30 dalla Cappella di San Rocco e il rientro verso le ore 17.

Il percorso è di circa 6 km con un dislivello circa di 200 metri s.l.m. in parte su strada sterrata, per questo si consigliano calzature adeguate. L’iniziativa è svolta in accordo con il parroco Don Roberto Fontana, verso il quale si esprime gratitudine per la collaborazione e la disponibilità.

Accompagnati da Marina Ferrero, sarà possibile visitare all’interno alcuni tesori nascosti, fra cui San Rocco, San Felice, Sant’Anna, San Bernardo e passeggiare per la Borgata del Ciapin, antica e ormai quasi “fantasma”per le tante case non più stabilmente abitate, con rientro a San Rocco. Per la partecipazione, libera e senza necessità di prenotazione, sono previsti obbligo di mascherina e rispetto delle norme anti-Covid. In caso di mal tempo verrà rimandata a data da destinarsi.