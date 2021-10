"Farsi prossimo in un mondo cambiato": incontro al santuario di Cussanio

"Farsi prossimo in un mondo cambiato". Venerdì 29 ottobre alle ore 20.45 una serata per riflettere insieme presso il santuario di Cussanio a Fossano.

Sarà l'occasione per ragionare sulle nuove sfide delle relazioni di aiuto e delle politiche sociali in un mondo in rapida e costante evoluzione, dopo la pandemia. Come promuovere resilienza nelle nostre comunità, quali forme innovative per un welfare maturo, come essere buoni samaritani oggi, ecco gli interrogativi a cui cercheremo di rispondere.



L'invito è aperto a tutti, richiesto il Green Pass.



L'evento è organizzato da Diocesi di Fossano, Caritas di Fossano, Comunità Papa Giovanni XXIII e Cooperativa Il Ramo.

Intervengono: Don Pierangelo Chiaramello, vicario della Diocesi di Fossano sul tema “Essere samaritani oggi”; Livio tesio, vice direttore Coesione Sociale Regione Piemonte sul tema “Per un welfare moderno e inclusivo”; Maurizio Bergia della Comunità Papa Giovanni sul tema “ Accompagnamento sociale: il lavoro del futuro”. Modera Stefano Mana, direttore della Caritas di Fossano.